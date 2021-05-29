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Havada daha bulaşıcı olan yeni varyant tespit edildi

Koronavirüs salgınında aşıyla ilgili olumlu gelişmelerin yanı sıra varyantlarla ilgili olumsuz gelişmeler de yaşanıyor. Virüsle başarılı şekilde başa çıkan Vietnam'ın Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, ülkede İngiliz ve Hint virüsünü birleştiren yeni bir varyant tespit ettiklerini açıkladı. Long, yeni varyantın havada daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:14
Havada daha bulaşıcı olan yeni varyant tespit edildi
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Koronavirüs salgınıyla en iyi baş eden ülkeler arasında gösterilen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'dan kötü haber geldi. Koronavirüs salgınıyla yaşanan olumsuz gelişmeyi, Vietnam'ın Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long bugün yaptığı açıklamada paylaştı.

"YENİ VARYANT HAVADA DAHA BULAŞICI"

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Long, konu hakkında düzenlediği basın açıklamasında "Hint ve İngiliz virüsünü birleştiren bir hibrit varyant keşfettik" dedi. Virüsün daha hızlı hareket ettiğinin altını çizen sağlık bakanı "Boğaz ve tükürükteki virüs konsantrasyonu hızla artıyor bu da virüsün havada daha bulaşıcı olmasına sebep oluyor" dedi.

KAÇ KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Şu an kaç kişinin bu varyanttan etkilendiğini açıklamayan bakan, yakında söz konusu varyant hakkında detaylı bilgilerin yer alacağı bir raporun yayınlanacağını açıkladı.SALGINI ÇOK İYİ YÖNETMİŞLERDİSalgını en iyi yöneten ülkeler arasında olan Vietnam yakın zamana kadar virüsten çok az etkilenmişti. Ancak son haftalarda ülkenin sanayi bölgeleri olan Hanoi ve Ho Chi Minh kentleri dahil olmak üzere birçok büyük şehirlerde virüs vakalarında ciddi bir artış olduğu uluslararası basına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
CoronaCovid19PandemiVaka
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