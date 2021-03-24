Havaalanı yanardağ külü ve volkanik kumla kaplandı!

Guatemala Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şubattan bu yana faaliyette olan Pacaya Yanardağı'ndan gelen kül ve dumanın havaalanına ulaşması üzerine uçuşların güvenlik amacıyla durdurulduğu açıklandı.

DGAC Direktörü Francis Argueta, Pacaya'daki volkanik hareketliliğin son günlerde güçlü şekilde arttığına işaret ederek, "Rüzgarın yönünün güneyden kuzeye doğru değişmesi sonucunda La Aurora Havaalanı'na volkanik kum ve kül düştü, bu nedenle işlemler kapatıldı" dedi.

Kül yağmuru ülke genelinde etkili oldu

Yetkililer, havaalanının kapatılma kararının Sismoloji Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsünün tavsiyesi üzerine alındığını belirtildi.

Ulusal Afet Azaltma Koordinatörü, kül yağmurunun başta Guatemala kenti olmak üzere ülkenin birçok bölgesini etkilediğini açıkladı.

Guatemala'da 6 Haziran 2018'de Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 75 kişi ölmüş, en az 192 kişi kaybolmuştu.