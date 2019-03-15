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Hava yarın gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak

Hava yarın gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak

15 Mart 2019 Cuma 14:34
Hava yarın gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.  

Pazar günü ise açık az bulutlu geçecek ve sıcaklık da 4 derece yükselecek.Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmini hava raporuna göre, bölgenin yarın alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

Pazardan cumaya kadar hava açık ve az bulutlu olacak..Sıcaklık yarın 16-19 derece diğer günlerde ise 20- 23 ºC civarlarında seyredecek.
    
Rüzgarın genellikle batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 15.03.2019 15:55
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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