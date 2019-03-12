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Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor

Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor

12 Mart 2019 Salı 14:16
Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor

İngiltere’de yayınlanan bir bilimsel araştırma, hava kirliliğinin her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açtığını ortaya koydu.

Avrupa Kalp Araştırmaları Dergisi'nde (European Heart Journal), çıkan bilimsel araştırmaya göre, 2015 yılında hava kirliliği yüzünden 8,8 milyon kişi hayatını kaybetti. Daha önce bu rakamın 4,5 milyon civarında olduğu tahmininde bulunulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, sigara her yıl 7 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor..Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne göre, Avrupa’da her yıl hava kirliliği yüzünden 790 bin kişi hayatını kaybediyor. Araştırmaya göre, hava kirliliğinin önüne geçilmesi bu ölümlerin yüzde 55 azaltılmasına olanak sağlayacak.

Avrupa'da hava kirliliği yüzünden ölenlerin yüzde 40 ila 80 arasındaki bölümü, kalp ve damar hastalıkları bağlantılı sorunlar yüzünden yaşama erken veda ediyor.

Raporu kaleme alan bilim adamlarından Alman profesör Jos Lelieveld, Avrupa’da fosil yakıtların kullanımının acil olarak Paris İklim Sözleşmesine uygun olarak düşürülmesi çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Hava Kirliliği
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