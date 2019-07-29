Hastaneye Kaldırılan Rus Muhalif Lider Taburcu Edilerek Cezaevine Geri Gönderildi

Moskova, 29 Temmuz 19 : Protesto çağrısı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta 30 günlük hapis cezası alan ve cezaevinde iken "alerjik reaksiyon" nedeniyle Moskova'da hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin doktoru, Navalni'nin hastaneden taburcu edilerek cezaevine geri gönderildiğini söyledi.

Navalni'ni, vücudunda şişme, gözde akıntı, boyun, sırt, göğüs ve bileklerde döküntü nedeniyle dün cezaevinden hastaneye nakledilmişti.

Navalni'nin doktoru Anastasia Vassileva, AFP'ye yaptığı açıklamada, bu sorunların "alerjik reaksiyon" olabileceği yönündeki iddialara cevaben, daha önce bilinen bir alerjisinin olmadığını, rahatsızlığının "kimyasal bir maddeye karşı reaksiyon" kaynaklı olabileceğini söyledi.

Navalni'nin hastaneden taburcu edilmesine karşı çıkan Vassileva, "Bu bir kimyasal maddeye karşı toksik bir reaksiyondu. Ona alerji demek saçma" ifadesini kullandı.

Navalni taburcu edilmeden önce özel doktorlarının, saçından ve tişörtünden numune alarak test için gönderdiği kaydedildi.

Vassileva, Navalni'nin "yakın doktor takibi altında olması" ve akrabalarını aramasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Hastane yetkilileri Navalni'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

2017'de Kremlin yanlısı eylemciler Navalni'ye yeşil boya fırlattığında bir gözünde geçici körlük oluşmuş ve tedavisini göz doktoru Anastasia Vasilieva yapmıştı.

(BBC/FG)