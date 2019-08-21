Hastanede doktorlar şaşkına döndü: Fotoşop değil gerçek röntgen

Wiltshire'daki bir parkta Aaron Toward-Parker isimli bir adamın saldırısına uğrayan bir adam hastaneye kaldırıldı. Acil servise gönderilen adamı gören doktorlar şaşkına döndü. Zombi bıçağı olarak da bilinen ve avcılıkla meraklı kişilerin kullandığı dev bıçak adamın kalçasına saplandı.

İngiltere’nin güneyinde aylar önce yaşanan korkunç bir olayın bütün detayları bugün İngiliz basınında manşet oldu… Olay ülkenin güneyindeki Wiltshire’da meydana geldi. Kasabadaki bir parkta tek başına yürüten bir adam Aaron Toward-Parker ve Jack Parfitt isimli adamların saldırısına uğradı.

İntikam almak için saldıran Parker, dev boyutlardaki bir bıçağı adamın kalçasına sapladı. Parfitt’in hoşlandığı kadınla birlikte olan kurban olay yerinde güçlükle kaçabildi. Ambulansı arayan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gidince doktorlar şaşkına döndü. Zira adamın kalçasında avcılıkla ilgilenenlerin kullandığı ve “zombi bıçağı” olarak da bilinen keskin ve uzun bir bıçak duruyordu.

Talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Röntgen ve tahliller yapıldıktan sonra adam ameliyata alındı. Saldırganlar kısa bir süre içerisinde yakalanırken hastanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Davayı inceleyen dedektif Scott Anger, “Bu çok korkunç ve ciddi bir saldırı. Neyse ki saldırıda kimse hayatını kaybetmedi. Hastanın sağlık durumunun iyi olması bizi rahatlattı. Saldırganları da yakaladık” dedi.