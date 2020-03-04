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Hasan Ruhani: Koronavirüs bütün eyaletlere yayıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani"Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" dedi.İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922’ye yükseldi.

Hasan Ruhani: Koronavirüs bütün eyaletlere yayıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani"Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" dedi.İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922’ye yükseldi.

04 Mart 2020 Çarşamba 15:11
Hasan Ruhani: Koronavirüs bütün eyaletlere yayıldı
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Öte yandan, Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin de corona virüse yakalandığı duyuruldu.

oronavirü dünyayı kasıp kavuruyor. İran'dan peş peşe şok açıklamlar geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Koronavirüs, neredeyse bütün  eyaletlerimize yayıldı" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar  Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla  ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani,  "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki  birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu  sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.  Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş  birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz  veriyorum."  ifadelerini kullandı.

BAKAN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI 

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de  yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.  İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, Rahmani'ye Kovid-19  teşhisi konuldu.  Tedavi altına alındığı Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nden başka bir  hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan Rahmani'nin durumunun önceki  günlere kıyasla, daha iyi olduğu belirtildi.

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume  İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi  Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi  Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

 İran Ticaret Sanayi Maden Ocakları ve Tarım Odası  Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları  nedeniyle birçok iş yerinin "iflas" veya "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya  olduğunu belirtti. 

'ABD İLAÇ YAPTIRIMLARINI KALDIRSIN'

Ruhani, ülkede bazı kişilerin kar elde etmek için ihtiyaç duyulan  sağlık malzemelerini stoklayarak halkın endişesini artırdığını söyledi.

"Bunlar halkın canıyla oynayan gruplardır. Hükümet, halkın sağlığının  bekçisi olarak görevini yerine getirecektir." diyen Ruhani, ülkedeki salgının  boyutunun gizlendiği iddialarına ilişkin, "Virüs ülkeye girdiği günden bu yana  Sağlık Bakanlığına tüm verileri vatandaşlarla paylaşması ve hiçbir şeyin  gizlenmemesi talimatı verildi." ifadelerini kullandı.

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 İran'a salgınla mücadelede yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür eden  Ruhani, şöyle devam etti:

"Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim'  diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İran  ulusuna karşı hata yaptığınızı, özür dilediğinizi ve ilk adım olarak ilaç  ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık  yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın."

"Mümkün olan en kısa sürede ve en az kayıpla bu krizi aşacağımıza  söz veriyorum"

Ruhani, halka zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durma  çağrısında bulunarak, ülkedeki eğitimin, alış veriş ve bankacılık işlemlerinin de  elektronik ortamlardan sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan  Ruhani, devlet televizyonundan halkın endişesini artıracak programlar yerine  eğlence programları yayınlamasını talep etti.

Ruhani ayrıca ülkedeki bilim insanları ve sanatçılardan da sosyal  medya üzerinden halkın ruh halini değiştirecek faaliyetlerde bulunmasını istedi.

 Sağlık personelinin zor şartlar altında fedakarca görev yaptığını  belirterek, onlara teşekkür eden Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve  halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa süre ve en az kayıpla bu  krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
IranKoronavirüs
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