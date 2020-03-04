Hasan Ruhani: Koronavirüs bütün eyaletlere yayıldı

Öte yandan, Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin de corona virüse yakalandığı duyuruldu.

oronavirü dünyayı kasıp kavuruyor. İran'dan peş peşe şok açıklamlar geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi. Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, Rahmani'ye Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedavi altına alındığı Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nden başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan Rahmani'nin durumunun önceki günlere kıyasla, daha iyi olduğu belirtildi.

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Ticaret Sanayi Maden Ocakları ve Tarım Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok iş yerinin "iflas" veya "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

'ABD İLAÇ YAPTIRIMLARINI KALDIRSIN'

Ruhani, ülkede bazı kişilerin kar elde etmek için ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini stoklayarak halkın endişesini artırdığını söyledi.

"Bunlar halkın canıyla oynayan gruplardır. Hükümet, halkın sağlığının bekçisi olarak görevini yerine getirecektir." diyen Ruhani, ülkedeki salgının boyutunun gizlendiği iddialarına ilişkin, "Virüs ülkeye girdiği günden bu yana Sağlık Bakanlığına tüm verileri vatandaşlarla paylaşması ve hiçbir şeyin gizlenmemesi talimatı verildi." ifadelerini kullandı.

İran'a salgınla mücadelede yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür eden Ruhani, şöyle devam etti:

"Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İran ulusuna karşı hata yaptığınızı, özür dilediğinizi ve ilk adım olarak ilaç ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın."

"Mümkün olan en kısa sürede ve en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum"

Ruhani, halka zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısında bulunarak, ülkedeki eğitimin, alış veriş ve bankacılık işlemlerinin de elektronik ortamlardan sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, devlet televizyonundan halkın endişesini artıracak programlar yerine eğlence programları yayınlamasını talep etti.

Ruhani ayrıca ülkedeki bilim insanları ve sanatçılardan da sosyal medya üzerinden halkın ruh halini değiştirecek faaliyetlerde bulunmasını istedi.

Sağlık personelinin zor şartlar altında fedakarca görev yaptığını belirterek, onlara teşekkür eden Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa süre ve en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.