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Harvard Üniversitesine "köle Fotoğrafları" Davası

ABD\'Lİ BİR KADIN, KÖLE FOTOĞRAFLARINDAN KAZANÇ SAĞLADIĞI VE BU ESERLERİ, FOTOĞRAFTAKİ KİŞİLERİN AİLELERİNE TESLİM ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HARVARD ÜNİVERSİTESİNE DAVA AÇTI

Harvard Üniversitesine "köle Fotoğrafları" Davası

ABD\'Lİ BİR KADIN, KÖLE FOTOĞRAFLARINDAN KAZANÇ SAĞLADIĞI VE BU ESERLERİ, FOTOĞRAFTAKİ KİŞİLERİN AİLELERİNE TESLİM ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HARVARD ÜNİVERSİTESİNE DAVA AÇTI

21 Mart 2019 Perşembe 19:34
Harvard Üniversitesine

ABD'Lİ BİR KADIN, KÖLE FOTOĞRAFLARINDAN KAZANÇ SAĞLADIĞI VE BU ESERLERİ, FOTOĞRAFTAKİ KİŞİLERİN AİLELERİNE TESLİM ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HARVARD ÜNİVERSİTESİNE DAVA AÇTI

New York, 21 Mart 19 : ABD'de Tamara Lanier isimli kadın, köle fotoğraflarından kazanç sağladığı ve bu eserleri, fotoğraftaki kişilerin ailelerine teslim etmediği gerekçesiyle Harvard Üniversitesini dava etti. 

Amerikan basınındaki haberlere göre, Connecticut eyaletinde yaşayan Lanier, üniversitede görevli biyolojist Louis Agassiz tarafından 1850'de çekilen fotoğraftaki Renty ve kızı Delia'nın, ataları olduğunu belirtti.

Dava dilekçesinde Renty ve Delia'nın fotoğraflarının çekilmesinin amacının köleleri aşağılamak olduğunu savunan Lanier "Agassiz'e göre Renty ve Delia, araştırma numunesinden başka bir şey değildi."  ifadesini kullandı. 

Lanier'ın dilekçesinde, Harvard Üniversitesinin "bilinen ilk köle fotoğrafları" olarak belirtilen fotoğraf serisini, kölelerin ailelerine verme çağrısına kulak tıkadığı, üniversitenin, "bu fotoğrafların kullanım hakkı üzerinden haksız kazanç elde ettiği" öne sürüldü.

(AA/ÖZ/HÖ)

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