Harry Potter'ın ilk baskısı 471 bin dolara satıldı

Harry Potter'ın ilk baskısı ABD'deki bir müzayedede satıldı. 1997 basımı olan ve 471 bin dolara alıcı bulan kitap, bugüne kadar satılan 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu.