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Harry Potter'ın ilk baskısı 471 bin dolara satıldı

Harry Potter'ın ilk baskısı ABD'deki bir müzayedede satıldı. 1997 basımı olan ve 471 bin dolara alıcı bulan kitap, bugüne kadar satılan 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 09:35
Harry Potter'ın ilk baskısı 471 bin dolara satıldı

Harry Potter serisinin ilk baskısı "Harry Potter ve Felsefe Taşı", ABD'deki müzayedede rekor fiyata satıldı.

471 bin dolara alıcı bulan kitap, ilk kez 1997'de sadece 500 kopya olarak basıldı.

20. yüzyıla ait kurgu eserlerin en pahalısı

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İngiliz yazar J.K. Rowling 'in eseri, tahmin edilenin 6 katı fiyatına satıldı.

Bugüne kadar satılan 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu.

80 dile çeviri, 500 milyon satış

Yazar Rowling, genç büyücü Harry ile arkadaşlarının maceralarını anlatan 6 kitap daha yazdı.

Kitaplar, 80 dile çevrildi ve yaklaşık 500 milyon sattı.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 23:18
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