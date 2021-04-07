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Harris: "Dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik aşı pasaportuna sıcak bakmıyoruz"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, COVID-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 08:30
Harris: "Dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik aşı pasaportuna sıcak bakmıyoruz"
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Bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları yanıtlayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz" dedi.

Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var

Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise COVID-19 aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

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"Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var. Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) iletimi (bulaşımı) engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." 

Sinovac'ın acil kullanımına nisan sonuna kadar onay verilebilir

Sözcü Harris, Çin'in COVID-19'a karşı geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini anlattı.

Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşı PasaportuDSÖMargaret Harris
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