Harris: " Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok"

Bazı ülkelerde koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşılama uygulaması, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca aşısının uygulandığı kişilerde kan pıhtısı görülmesi üzerine sekteye uğradı.

Şu ana kadar 10 ülke aşının uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Endişe verici gelişmenin ardından Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Harris, "AstraZeneca aşısını kullanmaya devam etmeliyiz. Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok" ifadelerini kullandı.

DSÖ tarafından yapılan bu açıklamaya rağmen Hollanda ve İrlanda aşının kullanımını durdurdu

Hollanda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve COVID-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı ifade edildi.

AstraZeneca aşısı ile aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı.

Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Norveç’te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporların olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

Bunun ardından aşının kullanımı Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan’da durduruldu.

İrlanda’da 110 bin doz aşı uygulandı

Yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının uygulandığı İrlanda’da aşının kullanımı durduruldu.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabından, aşının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç'ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC'ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu açıkladı.