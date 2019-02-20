Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101742
ALTIN
228.430
DOLAR
5.2894
STERLİN
6.9093
EURO
5.9974
Şahali halen sessiz...
ŞAHALİ HALEN SESSİZ...
Minik Demir yardım bekliyor
MİNİK DEMİR YARDIM BEKLİYOR
Alkol tesiri ile dehşet saçtı
ALKOL TESİRİ İLE DEHŞET SAÇTI
Hırsız öğrenci tutuksuz yargılanacak
HIRSIZ ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Aşkının kurbanı olmuş!
Kapat

Harlem'den Hollywood yıldızına sürpriz dans teklifi

Harlem'den Hollywood yıldızına sürpriz dans teklifi

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:17
Harlem'den Hollywood yıldızına sürpriz dans teklifi

Basketbol dünyasının en ünlü gösteri gruplarından Harlem Globtrotters'ın Los Angeles'taki şovunda Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon ve eşi Jim Toth kendilerini bir anda sahada buldu. Tiyatro ve basketbolu harmanlayan gösterinin yıldızlarından Ant Atkinson parkeye Witherspoon'u davet etti. Kendisi ile bir süre karşılıklı dans eden sporcu oyuncuyu 'çekici' dansından dolayı 'Salonda çocuklar var!' diyerek şaka yollu uyardı ve müziği durdurdu.

Atkinson daha sonra Witherspoon'un eşi Jim Toth'u da çağırarak çiftin stadı dolduran binlerce kişinin önünde "My Girl" (Kadınım) şarkısı ile dans ettirdi.

Harlem Globtrotters sık sık seyircileri parkeye davet ederek gösterilerine katılmalarını istiyor. Fakat bu göstericilerden çok azı Oscar ödüllü...

Anahtar Kelimeler:
Harlem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesla Model 3, üç senedir 35 bin Dolar'a satılamadı!
Tesla Model 3, üç senedir 35 bin Dolar'a satılamadı!
"Fransa'da Yahudilere yönelik saldırılara karşı yasalar ağırlaşacak"
"Fransa'da Yahudilere yönelik saldırılara karşı yasalar ağırlaşacak"
Sudan Mısır'dan Elektrik Alacak
Sudan Mısır'dan Elektrik Alacak
Fransız Büyükelçisine Cinsel Saldırı Suçlaması
Fransız Büyükelçisine Cinsel Saldırı Suçlaması
İsviçre'de Çığ Faciası
İsviçre'de Çığ Faciası
Bill Gates'ten İlginç Açıklama: “ineklerin Gaz Çıkarması Büyük Bir Problem”
Bill Gates'ten İlginç Açıklama: “ineklerin Gaz Çıkarması Büyük Bir Problem”
İngiliz Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: “prenses Diana Hamile Değildi”
İngiliz Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: “prenses Diana Hamile Değildi”
Uzay Turistlerine Güzel Haber: Iss'te 2 Kişilik Yer Açıldı
Uzay Turistlerine Güzel Haber: Iss'te 2 Kişilik Yer Açıldı
Güney Kore'de Kadınlardan 'makyaja Ve Uzun Saça Hayır' Kampanyası: “oyuncak Bebek Değiliz, Hepimiz İnsanız”
Güney Kore'de Kadınlardan 'makyaja Ve Uzun Saça Hayır' Kampanyası: “oyuncak Bebek Değiliz, Hepimiz İnsanız”
Britanya Şirketleri Brexıt'e Stoklamayla Hazırlanıyor
Britanya Şirketleri Brexıt'e Stoklamayla Hazırlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim