Harlem'den Hollywood yıldızına sürpriz dans teklifi

Basketbol dünyasının en ünlü gösteri gruplarından Harlem Globtrotters'ın Los Angeles'taki şovunda Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon ve eşi Jim Toth kendilerini bir anda sahada buldu. Tiyatro ve basketbolu harmanlayan gösterinin yıldızlarından Ant Atkinson parkeye Witherspoon'u davet etti. Kendisi ile bir süre karşılıklı dans eden sporcu oyuncuyu 'çekici' dansından dolayı 'Salonda çocuklar var!' diyerek şaka yollu uyardı ve müziği durdurdu.

Atkinson daha sonra Witherspoon'un eşi Jim Toth'u da çağırarak çiftin stadı dolduran binlerce kişinin önünde "My Girl" (Kadınım) şarkısı ile dans ettirdi.

Harlem Globtrotters sık sık seyircileri parkeye davet ederek gösterilerine katılmalarını istiyor. Fakat bu göstericilerden çok azı Oscar ödüllü...