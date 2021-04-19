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Hangi ülkede kaç vaka var?

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:35
Hangi ülkede kaç vaka var?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 142 milyon 17 bin 779, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 33 bin 3 ,iyileşen kişi sayısı ise 120 milyon 554 bin 768.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 404 bin 463

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 15 milyon 61 bin 919,

- Brezilya 13 milyon 943 bin 71,

- Fransa 5 milyon 289 bin 526,

- Rusya 4 milyon 702 bin 101,

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- İngiltere 4 milyon 387 bin 820,

-Türkiye 4 milyon 268 bin 447,

- İtalya 3 milyon 870 bin 131,

- İspanya 3 milyon 407 bin 283,

-Almanya 3 milyon 151 bin 30,

-Yunanistan 315 bin 259,

-Güney Kıbrıs 56 bin 944,

-KKTC 5516.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Vaka Sayısı
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