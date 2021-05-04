Hangi ülkede kaç vaka var?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 154 milyon 188 bin 318, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 227 bin 163 ,iyileşen kişi sayısı ise 131 milyon 602 bin 640.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 33 milyon 230 bin 561

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 20 milyon 275 bin 543,

- Brezilya 14 milyon 791 bin 434,

- Fransa 5 milyon 656 bin 007,

-Türkiye 4 milyon 900 bin 121,

- Rusya 4 milyon 831 bin 744,

- İngiltere 4 milyon 421 bin 850,

- İtalya 4 milyon 50 bin 708,

- İspanya 3 milyon 540 bin 430,

-Almanya 3 milyon 435 bin 877,

-Yunanistan 348 bin 568,

-Güney Kıbrıs 66 bin 911,

-KKTC 6403.