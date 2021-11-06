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Hangi ülkede kaç Suriyeli var?

Suriyelilerin ülkesine dönüşü için birçok ülke ile ortak çalışmalar yürütülüyor. Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'la proje hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Peki, hangi ülkede kaç Suriyeli var?

06 Kasım 2021 Cumartesi 10:37
Hangi ülkede kaç Suriyeli var?

Türkiye, Suriyeli mültecilerin ülkesine gönüllü geri dönüşleri ve ilave göç riskinin engellenmesi için projeler yürütüyor.

Ürdün, Lübnan ve Irak’la ortak girişim başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 bünyesinde bir Göç Çalışma Grubu kurulması önerisini de gündeme getirdi.

Hedef adil paylaşıma yönelik somut sonuçlar alabilmek.

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Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da 865 bin, Ürdün'de 662 bin, Irak'ta ise 242 bin Suriyeli mülteci var.

Zorunlu göç krizi karşısında her seferinde sorumluk almaktan kaçınan Avrupa'daki Suriyeli mülteci sayısı ise oldukça düşük.

Avrupa'da en çok mülteciyi 605 bin kişi ile Almanya barındırıyor.

İsveç'te 114 bin, Avusturya'da 54 bin ve Yunanistan'da 36 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

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Son Güncelleme: 06.11.2021 11:51
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