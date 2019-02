Hangi ülke ne kadar et tüketiyor?

Avrupa'da son yıllarda vejetaryen ya da vegan olmak popülerlik kazandı. 'Etsiz pazartesi' gibi girişimler, et karşıtı söylemler yaygınlaştı. Peki bu durum Avrupalı ülkelerin daha az et tükettiği anlamına mı geliyor?

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada kişi başına düşen ortalama yıllık et tüketimi 1961'den bu yana yaklaşık 20 kilogram artarak, 2014 yılında 43 kilograma yükseldi.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise bu ortalama kişi başı yaklaşık 80 kilogram.

Avrupa'da en çok et tüketen ülkelerin başında 94 kg ile İspanya ve 90 kg ile Avusturya geliyor. En düşük ortalamaya sahip ülke ise yaklaşık 28 kg ile Gürcistan. Gürcistan'ı Türkiye, Azerbaycan ve Bosna Hersek takip ediyor.

Kişi başı yıllık et tüketiminin 2013 senesinde 28.1 kilogram olduğu Türkiye'de ise bu oran 2017’de 32.3 kilograma yükseldi. Türkiye'deki kişi başı ortalama et tüketimi son 20 senede yüzde 95 artmış olsa da Avrupalı ülkelerin arasında alt sıralarda kaldı.

Türkiye’de yıllık et tüketimi son 20 senede yüzde 95 arttı..

Et tüketimi ortalama gelir ile alakalı..

Doğu Avrupa ülkelerindeki kişi başı yıllık et tüketim miktarının ise Batı Avrupalı ülkelere göre çok daha düşük olduğu ortaya çıktı. Bu oranın ortalama gelir ile alakalı olduğu düşünülüyor. Örneğin Romanya'da kişi başı et tüketimi (49.4 kilogram), bir İspanyolun et tüketiminin neredeyse yarısına denk geliyor.

Fransa'da ise kişi başı yıllık ortalama et tüketimi, 2008'den beri azalma gösteriyor. İngiltere’de ise yıllık et tüketimi son birkaç yılda değişkenlik gösteriyor, ancak bu oran hala 1980'lerin sonu ve 1990’ların başındaki yıllık ortalamaya göre yaklaşık 10 kg daha yüksek.

Et tüketimi konusunda kamuoyunun fikri değişiyor olsa da Avrupa'da, özellikle de Batı Avrupalı ülkelerde kişi başı yıllık et tüketimi oranı yıllar geçtikçe artmaya devam ediyor.