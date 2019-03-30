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Hamas Ve İslami Cihad\'dan İsrail\'e Uyarı

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD HAREKETİ, İSRAİL ASKERLERİNİN GÖSTERİLERE MÜDAHALESİ HALİNDE AYNI ÖLÇÜDE KARŞILIK VERİLECEĞİNİ BELİRTTİ

Hamas Ve İslami Cihad\'dan İsrail\'e Uyarı

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD HAREKETİ, İSRAİL ASKERLERİNİN GÖSTERİLERE MÜDAHALESİ HALİNDE AYNI ÖLÇÜDE KARŞILIK VERİLECEĞİNİ BELİRTTİ

30 Mart 2019 Cumartesi 11:06
Hamas Ve İslami Cihad\'dan İsrail\'e Uyarı

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD HAREKETİ, İSRAİL ASKERLERİNİN GÖSTERİLERE MÜDAHALESİ HALİNDE AYNI ÖLÇÜDE KARŞILIK VERİLECEĞİNİ BELİRTTİ
Gazze, 30 Mart 19 (.): Hamas ve İslami Cihad Hareketi, sivil ve barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi halinde aynı ölçüde karşılık vereceklerini açıkladı.
İslami Cihad Hareketi'nin internet sitesinde, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, bugün düzenlenecek "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" öncesinde toplantı düzenlediği belirtildi.
Tarafların, İsrail'in eylemlere herhangi bir şekilde müdahalesi halinde aynı ölçüde karşılık verileceği ve saldırılara karşı ortak duruş sergileneceği ifade edildi.
BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
TOPRAK GÜNÜ NEDİR?
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
(AA/ŞEB)

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