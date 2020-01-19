banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Hamas Sözcüsü Kanu: "israil, Filistinli Tutuklulara Karşı Acımasızca İşkence Uyguluyor"

Gazze, 19 Ocak 20 (.): Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara karşı acımasız işkenceler uygulandığını ifade etti.

Hamas Sözcüsü Kanu: "israil, Filistinli Tutuklulara Karşı Acımasızca İşkence Uyguluyor"

Gazze, 19 Ocak 20 (.): Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara karşı acımasız işkenceler uygulandığını ifade etti.

19 Ocak 2020 Pazar 09:02
Hamas Sözcüsü Kanu:

Gazze, 19 Ocak 20 (.): Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara karşı acımasız işkenceler uygulandığını ifade etti.
Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, tüm insani hukuk kuralları ile işkenceyi yasaklayan kararları hiçe saydığını ve hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere acımasızca işkenceler uyguladığını belirtti.
Açıklamada "İsrail'in uyguladığı bu faşist siyaset sonucu 70 mahkum işkence altında şehit oldu" ifadesini kullanan Abdullatif el-Kanu, uluslararası topluma, İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı işlediği suçların sona erdirilmesi ve faillerinin yargılanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

banner317
Dün, Filistin merkezli Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu, İsrail soruşturma merkezinde bir Filistinli tutukluya yapılan işkenceyi belgeleyen fotoğraflar yayımlamıştı. 
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u da çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.
(AA/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Cumhurbaşkanı Ve Abd Dışişleri Bakanı
Irak Cumhurbaşkanı Ve Abd Dışişleri Bakanı "deaş İle Mücadeleyi" Görüştü
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "hafter" Tepkisi: "(yunanistan'ın Hafter'i Ağırlaması) Bu Beyhude Çabalar Bir Sonuç Vermeyecek"
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi
Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim