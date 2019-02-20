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Haiti\'de Yoksulluk Ve Yolsuzluğa Karşı Gösteriler

AMERİKA KITASININ EN YOKSUL ÜLKELERİNDEN HAİTİ\'DE YÜKSEK ENFLASYON VE YOLSUZLUĞA TEPKİ GÖSTEREN HALK, 7 ŞUBAT\'TAN BU YANA DEVLET BAŞKANI JOVENEL MOİSE\'NİN İSTİFASI TALEBİYLE ÜLKE GENELİNDE PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLİYOR

Haiti\'de Yoksulluk Ve Yolsuzluğa Karşı Gösteriler

AMERİKA KITASININ EN YOKSUL ÜLKELERİNDEN HAİTİ\'DE YÜKSEK ENFLASYON VE YOLSUZLUĞA TEPKİ GÖSTEREN HALK, 7 ŞUBAT\'TAN BU YANA DEVLET BAŞKANI JOVENEL MOİSE\'NİN İSTİFASI TALEBİYLE ÜLKE GENELİNDE PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLİYOR

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:36
Haiti\'de Yoksulluk Ve Yolsuzluğa Karşı Gösteriler

AMERİKA KITASININ EN YOKSUL ÜLKELERİNDEN HAİTİ'DE YÜKSEK ENFLASYON VE YOLSUZLUĞA TEPKİ GÖSTEREN HALK, 7 ŞUBAT'TAN BU YANA DEVLET BAŞKANI JOVENEL MOİSE'NİN İSTİFASI TALEBİYLE ÜLKE GENELİNDE PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLİYOR

YÜKSEK ENFLASYON, YOKSULLUK VE YOLSUZLUĞA TEPKİ OLARAK BAŞLAYAN HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARA BAŞKENT PORT-AU-PRİNCE'DE YÜZ BİNLERCE KİŞİ KATILDI

 GÖSTERİLERDE ŞU ANA KADAR 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

HALKI SÜKUNETE DAVET EDEN DEVLET BAŞKANI MOİSE, ULUSAL DİYALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU

HAİTİ DEVLET HASTANESİ DOKTORLARINDAN WİSLET ANDRE:  "EYLEMCİLERİN HASTANEYİ İŞGALİ NEDENİYLE DOKTORLARIN VE HASTALARIN BİR ÇOĞU HASTANEDEN KAÇTI. ŞU ANDA HASTANEDE SAHİPSİZ HASTALAR VE ÇOCUKLAR VAR"

Ankara, 20 Şubat 19 : Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de yüksek enflasyon ve yolsuzluğa tepki gösteren halk, 7 Şubat'tan bu yana Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle ülke genelinde protesto gösterileri gerçekleştiriyor.

Karayipler ülkesi Haiti'de 7 Şubat tarihinde başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başladı. 

Yüksek enflasyon, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, son günlerde başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katıldı. ABD yanlısı olmakla suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe veriyor.  Muhalif gruplar, radyo istasyonları aracılığıyla hafta sonu ülke genelinde protesto çağrısında bulundu. 

GÖSTERİLERDE EN AZ 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilere göre, gösterilerde şu ana kadar en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Dünkü gösterilerde 5 ABD vatandaşının da aralarında olduğu bir grup yabancı uyruklunun gözaltına alındığı belirtildi. 

Başkent Port-au-Prince'da 12 gün önce patlak veren gösterilere katılan eylemcilerin bazılarının lastik yakma, araçlara zarar verme, yağmalama gibi asayişi tehdit eden olaylara başvurması kentteki günlük hayatı olumsuz etkiledi. Haiti Ulusal Polis Müdürü Michel-Ange Gedeon, barış yanlısı gösterilere saygı duymakla beraber, "kötü niyetli kişilere" göz yumulmayacağını açıkladı. 

DEVLET BAŞKANI MOİSE ULUSAL DİYALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU

Devlet Başkanı Jovenel Moise, olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede birtakım zorluklarla karşı karşıya olduklarını kabul ederek, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele sözü verdi. Moise, istifa taleplerini reddederek, ülkeyi "uyuşturucu kaçakçılarının ve silahlı çetelerin eline" bırakmayacağını açıkladı. Halkı sükunete davet eden Moise, ulusal diyalog çağrısında bulundu. 

Televizyonda bir konuşma yapan Devlet Başkanı Moise, eylemlerde zarar görenlerle dayanışma içinde olduğunu dile getirdi. Moise, halkın temel ihtiyaçlarının temini için de çaba gösterdiklerini söyledi. 

Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) de yayımladığı bildiride, can kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, taraflara sorunu barışçıl yolla çözme çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Haiti'de yaşanan kriz nedeniyle seyahat uyarısında bulundu. 

ABD'nin bu ülkedeki büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Devlet Başkanı Moise'nin ulusal diyalog çağrısının olumlu karşılandığı belirtildi. 

HASTANELERDE İLAÇ VE MALZEME SIKINTISI 

Haiti Devlet Hastanesi doktorlarından Wislet Andre, ülke medyasına verdiği demeçte, yoğun bakım ünitesi ve hastanenin bir kısmının protestocular tarafından işgal edildiğini, ilaçlara ve ekipmanlara el konulduğunu belirterek, "Eylemcilerin hastaneyi işgali nedeniyle doktorların ve hastaların bir çoğu hastaneden kaçtı. Şu anda hastanede sahipsiz hastalar ve çocuklar var." dedi. 

Ülkedeki sorunların yeni olmadığına dikkati çeken Andre, "Doktorlar dahi son 2 yıldır ilaç ve sağlık malzemelerini kendileri temin etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı. 

Nüfusun yüzde 60'ının günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalıştığı ABD'nin yanı başındaki Haiti'de, geçen yıl da aynı gerekçelerle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Haiti Senatosu tarafından yürütülen soruşturmada, en az 14 eski hükümet yetkilisinin bölge ülkelerine petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulan Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Amerika kıtasında ABD'den sonra bağımsızlığını ilan eden ikinci ülke Haiti, uzun yıllar Fransız sömürgesinde kaldı. Yönetimde yaşanan krizler, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalınması ülke içerisinde sosyal eşitsizliği beraberinde getiriyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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