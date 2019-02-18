Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101729
ALTIN
226.274
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8557
EURO
5.9989
Akacan Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacak
AKACAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ HUZURUNDA...
Girne’de ev yangını
GİRNE’DE EV YANGINI
Odeh tutuksuz yargılanacak
ODEH TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki turist tutuksuz yargılanacak
İKİ TURİST TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Haiti\'de Göstericiler Yine Sokaklarda

HAİTİ BAŞBAKANI JEAN-HENRY CEANT\'İN HÜKÜMET HARCAMALARINDA YÜZDE 30 KESİNTİYE GİDİLECEĞİNİ VE YETKİLİLERE TANINAN AYRICALIKLARIN KALDIRILACAĞINI AÇIKLAMASINA KARŞIN PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Haiti\'de Göstericiler Yine Sokaklarda

HAİTİ BAŞBAKANI JEAN-HENRY CEANT\'İN HÜKÜMET HARCAMALARINDA YÜZDE 30 KESİNTİYE GİDİLECEĞİNİ VE YETKİLİLERE TANINAN AYRICALIKLARIN KALDIRILACAĞINI AÇIKLAMASINA KARŞIN PROTESTOLAR SÜRÜYOR

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
Haiti\'de Göstericiler Yine Sokaklarda

HAİTİ BAŞBAKANI JEAN-HENRY CEANT'İN HÜKÜMET HARCAMALARINDA YÜZDE 30 KESİNTİYE GİDİLECEĞİNİ VE YETKİLİLERE TANINAN AYRICALIKLARIN KALDIRILACAĞINI AÇIKLAMASINA KARŞIN PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Ankara, 18 Şubat 19 : Haiti'de yolsuzluk karşıtı protestolar, hükümetin iddiaları derinlemesine araştıracağı ve ekonomik önlemler alacağı açıklamasına karşın sürüyor. 
BBC'nin haberine göre, Haiti Başbakanı Jean-Henry Ceant, hafta sonu hükümet harcamalarında yüzde 30 kesintiye gidileceğini ve yetkililere tanınan ayrıcalıkların kaldırılacağını açıkladı. 
Ceant, ayrıca Petrocaribe fonları dahil usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmayı derinlemesine sürdürme sözü verdi. 
Başbakanın açıklamalarına rağmen, Haiti'de göstericiler dün yine sokaklara döküldü, caddelerde barikatlar kurdu ve lastik yaktı. 
Ada ülkesinde 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle protesto gösterileri düzenlemeye başladı.
Moise, istifa taleplerini reddederek, ülkeyi "uyuşturucu kaçakçılarının ve silahlı çetelerin eline" bırakmayacağını açıkladı. 
Nüfusun yüzde 60'ının günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalıştığı Haiti'de, geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.
Haiti Senatosunca yürütülen soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.
Petrocaribe programı, bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.
(AA/AK/GÜL) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"
Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?
Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?
İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu
İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu
Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı
Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı
İngiltere’de 7 milletvekili İşçi Partisi'nden istifa etti
İngiltere’de 7 milletvekili İşçi Partisi'nden istifa etti
Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı
Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı
Suudi Arabistan Hapishanelerindeki Alimlerden Açlık Grevi
Suudi Arabistan Hapishanelerindeki Alimlerden Açlık Grevi
İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu
İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim