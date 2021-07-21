banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
banner376
Flaş Haber
100'ü yerel 118 pozitif vaka
Kapat

Haiti\'nin Yeni Başbakanı Ariel Henry Göreve Başladı

Bogota, , 21 Temmuz 21 (.): Haiti\'de yeni Başbakan Ariel Henry göreve başladı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:15
Haiti\'nin Yeni Başbakanı Ariel Henry Göreve Başladı

Bogota, , 21 Temmuz 21 (.): Haiti'de yeni Başbakan Ariel Henry göreve başladı.

Suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin hayatını kaybetmesinden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Henry, geçici Başbakan Claude Joseph'in görevi bırakmasının ardından Başbakanlığı devraldı.

Henry, ilk açıklamasında, ulusal diyalog çağrısında bulunarak, "Ben bir demokratım, tüm sektörlerle konuşabilen bir insanım, bu yüzden son derece alçakgönüllülükle bu görevi kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

Moise'nin öldürülmesinin arkasında yatan bütün şüpheleri aydınlatma sözü veren Henry, suçluların yakalanıp adalete teslim edileceğini söyledi.

Devlet Başkanı Moise'nin kararını uygulayan Joseph, dünkü açıklamasında, ülkenin iyiliği için görevi Henry'e devredeceğini bildirmişti.

banner341
MOİSE SUİKASTI

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesine götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

(AA/TUĞ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 175 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 175 Milyonu Geçti
Almanya’da Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelere Yaklaşık 400 Milyon Avro Acil Yardım Yapılacak
Almanya’da Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelere Yaklaşık 400 Milyon Avro Acil Yardım Yapılacak
Bulgaristan'ın Yeni Parlamentosu İlk Oturumunu Yaptı
Bulgaristan'ın Yeni Parlamentosu İlk Oturumunu Yaptı
Fransa Sağlık Bakanı, Daha Önce Görülmemiş Artışla Bir Günde 18 Bin Yeni Kovid-19 Vakasının Kaydedildiğini Bildirdi
Fransa Sağlık Bakanı, Daha Önce Görülmemiş Artışla Bir Günde 18 Bin Yeni Kovid-19 Vakasının Kaydedildiğini Bildirdi
Dünya Genelinde 3 Milyar 690 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı
Dünya Genelinde 3 Milyar 690 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı
Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos Uzaya Seyahat Etti
Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos Uzaya Seyahat Etti
Almanya'da Sellerde Ölenlerin Sayısı 171’e Yükseldi
Almanya'da Sellerde Ölenlerin Sayısı 171’e Yükseldi
Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil
DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim