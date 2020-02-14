Haiti'de Yetimhanede Çıkan Yangında 13 Çocuk Öldü

Haiti'de sağlık çalışanları, bir yetimhanede çıkan yangında aralarında bebek yaştakilerin de olduğu 13 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetimhane çalışanlarından Rose-Marie Louis, başkent Port-au-Prince'in Kenscoff bölgesindeki yetimhanede yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirtti.

Yetimhaneden 13 çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını gördüğünü aktaran Louis, bunlardan 7'sinin bebek ya da yeni yürümeye başlayan, 6'sının da takriben 10-11 yaşlarında olduğunu kaydetti.

Rose-Marie Louis, yetimhanede elektrik olmadığından aydınlanmak için mumların kullanıldığını söyledi.

Yetimhanenin yakınlarındaki hastanenin çalışanlarından Marie-Sonia Chery de 13 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Sivil savunma yetkilisi Jean-Francois Robenty, kurtarma ekiplerinin olay yerine motosikletlerle geldiğini ve oksijen tüplerinin ya da çocukları hastaneye kaldırmak için ambulansların olmadığını ifade etti.

Robenty, "Kurtarılabilirlerdi. Hayatlarını kurtaracak ekipmanımız yoktu." dedi.

Yetimhane çalışanları, içeride hala 2 kişinin cansız bedeninin olduğunu sandıklarını da ifade etti.