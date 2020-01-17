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Hafter Yunanistan’da temaslarda bulunuyor

Libya’daki darbeci General Halife Hafter, Yunanistan’da temaslarda bulunuyor. Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüştü.

Hafter Yunanistan’da temaslarda bulunuyor

Libya’daki darbeci General Halife Hafter, Yunanistan’da temaslarda bulunuyor. Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüştü.

17 Ocak 2020 Cuma 12:24
Hafter Yunanistan’da temaslarda bulunuyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, dün Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya gitti.

Rum haber kaynakları, Libya’nın darbeci generali Halefi Hafter’in, Berlin’de Libya konusunda gerçekleştirilecek kritik zirve öncesinde bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la Atina’da yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdılar.

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Habere göre Dendias görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hafter ile Berlin konferansı ve sonrasında yaşanacaklar hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, Hafter’den barış sürecine katkı koymasını ve Türkiye ile Libya arasında imzalanan “yasadışı anlaşmaların” geçersizliğini tanınması yönünde çaba sarf etmesini istediğini belirtti.

Dendias, Hafter’in kendisiyle hemfikir olduğunu da belirterek, ülkesinin Libya’nın geleceğine her türlü şekilde katkı koymaya hazır olduğunu vurguladı.

Hafter’in bugün 13.30’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşeceği de belirtilen haberde, Miçotakis’in dün yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmalarının geçersiz sayılmadığı hiçbir siyasi çözümü kabul etmeyeceğini söylediği de hatırlatıldı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 16:44
Anahtar Kelimeler:
Hafter Yunanistanda
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