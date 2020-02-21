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Hafter ihlallerini sürdürüyor: Trablus'ta gaz deposunu vurdu

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta bir sıvılaştırılmış gaz deposuna saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hafter ihlallerini sürdürüyor: Trablus'ta gaz deposunu vurdu

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta bir sıvılaştırılmış gaz deposuna saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

21 Şubat 2020 Cuma 09:12
Hafter ihlallerini sürdürüyor: Trablus'ta gaz deposunu vurdu
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Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'ne ait bir gaz deposunun, Hafter milisleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Büyük bir kısmının boş olduğu ifade edilen deponun saldırı sonucu yandığı, olayda ölü ya da yaralının ise olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah'ın saldırıya ilişkin "Maalesef petrol ve gaz sektörümüzün her geçen gün gözlerimizin önünde yok edilişini izliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Hafter ihlallerine devam ediyor

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Trablus SaldırıHafter Gaz Deposu Saldırı
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