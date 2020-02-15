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Hafter'den açık tehdit

Hafter, Libya'da uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etti

Hafter'den açık tehdit

Hafter, Libya'da uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etti

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:42
Hafter'den açık tehdit

Halife Hafter, uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etti.

Hafter,  Bingazi'deki Kiş Meydanı'nda yaptığı konuşmasında, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz." dedi.

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Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını savunan Hafter, "Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulundu.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Hafter'e bağlı milislerin son 3 günde başkent Trablus'un sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırılarında biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Ateşkes Tehdit
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