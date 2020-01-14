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Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan başkent Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.

Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan başkent Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.

14 Ocak 2020 Salı 09:03
Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Hafter'in, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan, Moskova'dan gece saatlerinde ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya’nın Libya’da taraflar arasındaki çalışmalarını ise sürdürdüğü kaydedildi.

MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ
Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.
Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.
 

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:10
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