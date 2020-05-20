Guterres'ten video mesajlı BM Genel Kurulu önerisi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, her yıl eylülde dünya liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının bu yıl salgın nedeniyle düzenlenme ihtimalinin düşük olduğunu liderlerin video mesaj göndermesi önerisinde bulundu.