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Guterres'ten ürküten açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceğini belirterek, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 08:50
Guterres'ten ürküten açıklama
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Dünya Ekonomik Forumu 2021 Davos Gündemi toplantısına video konferansla katılan Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun COVID-19 aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

“Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor” diyen Guterres, “Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var” dedi.

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Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresMutasyonlu VirüsDünya Ekonomik Forumu 2021 Davos Gündemi Toplantısı
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