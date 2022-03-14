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Guterres'ten 'Ukrayna-Rusya savaşı nükleer çatışma olasılığı doğurdu' uyarısı

14 Mart 2022 Pazartesi 20:45
Guterres'ten 'Ukrayna-Rusya savaşı nükleer çatışma olasılığı doğurdu' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna yanıyor. Ülke dünyanın gözleri önünde yok ediliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının siviller üzerindeki etkisinin ''korkunç boyutlara'' ulaştığını söyleyen Guterres, ''Sonuç ne olursa olsun, bu savaşın kazananı olmayacak, sadece kaybedenleri olacak.'' diye konuştu.

Guterres, bu savaşın Ukrayna'nın da ötesine geçtiğini belirterek, ''Aynı zamanda dünyanın en savunmasız insanlarına ve ülkelerine yönelik bir saldırı. Ukrayna üzerine savaş yağarken, Demokles'in kılıcı küresel ekonominin, özellikle de gelişmekte olan dünyanın üzerinde sallanıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'nın nükleer alarm seviyesini yükseltmesinin ise ''tüyler ürperten'' bir gelişme olduğuna dikkati çeken Guterres, ''Bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma olasılığı, şimdi yeniden olasılık dahilinde.'' dedi.

Antonio Guterres, ''Ukrayna halkının üzerine salıverilen dehşeti durdurma, diplomasi ve barış zamanı.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye, Fransa, Almanya, İsrail, Hindistan ve Çin'e ise arabuluculuk çabaları dolayısıyla teşekkür eden Guterres, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının ise ''gerilimi artırma riski taşıdığı'' değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 08:52
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