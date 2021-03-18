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Guterres'ten medyaya eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, medyanın ve güce sahip bazı kimselerin, Müslümanlara karşı ön yargıyı artırdığını söyledi.

18 Mart 2021 Perşembe 08:45
Guterres'ten medyaya eleştiri
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Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" dolayısıyla düzenlenen üst düzey çevirim içi etkinlikte konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyi raporunun, Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılığın salgın boyutunda arttığına dikkati çektiğini dile getiren Guterres, Müslüman kadınların cinsiyetleri, etnik kökenleri ve inançları nedeniyle 3 kat daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını kaydetti.

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"Güce sahip bazı kimseler Müslümanlara karşı tek tip ön yargıyı artırıyor"

Antonio Guterres, "Ne yazık ki, medya ve güce sahip bazı kimseler, Müslümanlara karşı tek tip ön yargıyı artırıyor." ifadesini kullandı.

Müslüman karşıtı bağnazlığın, küresel olarak artan etnik milliyetçilik ve neo-nazizim gibi diğer eğilimlerle aynı çizgide olduğunu vurgulayan Guterres, "Pek çok hoşgörüsüzlüğün resmi istatistiklerde görünmeyebileceğini hatırlayalım. Ancak bu eylemler, insanların onurunu ve ortak insanlığımızı zedeliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresMedyaMüslümanlara Ayırımcılık
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