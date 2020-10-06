Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da tüm taraflara kalıcı ateşkesin sağlanması, barış sürecinin desteklenmesi ve ''skandal'' olarak nitelendirdiği silah ambargosu ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı.

BM ve Almanya tarafından düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı'nda konuşan Guterres, Libya'da uzun süredir devam eden iç savaşın ülkenin geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

Libya'daki tüm taraflara kalıcı ateşkes ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi ülkelere ise barış sürecini destekleme çağrısında bulunan Antonio Guterres, Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.



Libya'nın ekonomisini felç eden petrol üretimi ve ihracatına yönelik ablukanın derhal ve koşulsuz kaldırılması çağrısı da yapan BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki BM misyonunun siyasi görüşmelerinin başlaması için birtakım istişare ve toplantı hazırlıkları yaptığını da sözlerine ekledi.

