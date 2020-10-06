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Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM ve Almanya tarafından düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı'nda konuştu..

06 Ekim 2020 Salı 10:00
Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da tüm taraflara kalıcı ateşkesin sağlanması, barış sürecinin desteklenmesi ve ''skandal'' olarak nitelendirdiği silah ambargosu ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı. 
BM ve Almanya tarafından düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı'nda konuşan Guterres, Libya'da uzun süredir devam eden iç savaşın ülkenin geleceğini tehlikeye attığını söyledi. 
Libya'daki tüm taraflara kalıcı ateşkes ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi ülkelere ise barış sürecini destekleme çağrısında bulunan Antonio Guterres, Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. 

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Guterres, ''Taahhütler arasında BM Güvenlik Konseyi silah ambargosunun tam ve koşulsuz uygulanması da yer alıyor. Ambargo ihlalleri tam bir skandal ve ihlal edenlerin barış taahhütlerinden şüphe ettiriyor. Dışarıdan silah sevkiyatı ve diğer askeri desteğe derhal son verilmeli.'' dedi.
Libya'nın ekonomisini felç eden petrol üretimi ve ihracatına yönelik ablukanın derhal ve koşulsuz kaldırılması çağrısı da yapan BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki BM misyonunun siyasi görüşmelerinin başlaması için birtakım istişare ve toplantı hazırlıkları yaptığını da sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 06.10.2020 11:16
Anahtar Kelimeler:
Libya AteşkesAntonio Guterres
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