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Guterres'ten İsrail ve Filistin'e çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve şiddet olaylarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın hatırına" çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

14 Mayıs 2021 Cuma 11:45
Guterres'ten İsrail ve Filistin'e çağrı
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Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Ramazan Bayramı hatırına Gazze ve İsrail'deki gerginliğe ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum. Çok sayıda sivil öldü. Bu çatışma sadece bölgedeki radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır." açıklamasında bulundu.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

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Son Güncelleme: 14.05.2021 12:18
Anahtar Kelimeler:
FilistinİsrailAntonio Guterres
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