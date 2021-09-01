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Guterres'ten insani felaket kapıda uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir döneme giren Afganistan'da derinleşen insani ve ekonomik kriz ile temel hizmetlerin tamamen çökme riskinden derin endişe duyduğunu belirterek, "insani felaketin kapıda olduğu" uyarısı yaptı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 09:15
Guterres'ten insani felaket kapıda uyarısı

Guterres, ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlaması ile Taliban'ın ülkede kontrolü tamamen ele almasının ardından yazılı bir açıklama yaparak ülkedeki insani duruma dikkati çekti.
Afgan nüfusunun neredeyse yarısının, yani 18 milyon kişinin, insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Guterres, ''Her üç Afgandan biri, bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor.'' ifadesini kullandı.
Afgan çocuklarının yarısından fazlasının gelecek yıla kadar aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmasının beklendiğine dikkati çeken Guterres, ''Halk, her geçen gün temel hizmetlere erişimi kaybediyor. İnsani bir felaket kapıda.'' uyarısında bulundu.

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Afgan halkının şu an her zamankinden daha fazla uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Guterres, ülkedeki şiddetli kuraklık ve yaklaşan sert kış koşulları nedeniyle daha fazla gıda, barınma ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulacağını ifada etti.
Afganistan'daki tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan ve gelecek hafta Afganistan'daki acil insani ihtiyaçları açıklayacaklarını belirten Guterres, uluslararası topluma da Afgan halkına en karanlık günlerinde finansal destek sağlamaları çağrısında bulundu.

 

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Son Güncelleme: 01.09.2021 10:23
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