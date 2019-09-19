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Guterres : liderlerden İklim Zirvesi'ne Süslü Konuşmalarla Değil, Somut Taahhütlerle Gelmelerini İstedim"

 

Guterres : liderlerden İklim Zirvesi'ne Süslü Konuşmalarla Değil, Somut Taahhütlerle Gelmelerini İstedim"

 

19 Eylül 2019 Perşembe 07:56
Guterres : liderlerden İklim Zirvesi'ne Süslü Konuşmalarla Değil, Somut Taahhütlerle Gelmelerini İstedim"

 "(ABD'NİN İRAN HEYETİNİN VİZE TALEBİNİ ONAYLAMAMASI) VİZE SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN MİSAFİR ÜLKE ABD İLE İLETİŞİME GEÇTİK" 
 "BMGK, KIBRIS SORUNUNDA İLERLEME KAYDEDİLEMEMESİNDEN RAHATSIZ" 
 "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN HALA MÜMKÜN OLDUĞUNA İNANIYORUM, BUNU BALTALAMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR AMA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN KORUNMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Birleşmiş Milletler, 19 Eylül 19 : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,  Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşecek İklim Zirvesi'ne katılacak liderlerden, süslü konuşmalar yerine somut taahhütlerde bulunmalarını istediğini söyledi.  
Guterres, ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri Öncesi düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 
İklim değişikliğine karşı mücadelenin kaybedildiğine dikkati çeken ve 23 Eylül'de İklim Zirvesi düzenleyeceğini belirten Guterres, ''Liderlerden İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil, somut taahhütlerle gelmelerini istedim.'' dedi. 
Guterres, Paris İkim Anlaşmasından çekilen ve İklim Zirvesi'ne katılması beklenmeyen ABD'nin ise anlaşmaya geri dönmesinin önemli olduğunu söyledi.
BM UZMANLARI SORUŞTURMA İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ 

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Guterres, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Saudi Aramco'ya yönelik saldırıları ve Körfez'de artan gerginliği de değerlendirdi ve BM uzmanlarının soruşturma için Suudi Arabistan'a gittiğini dile getirdi.
İran nükleer anlaşmasını onaylayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının BM uzmanlarına soruşturma yetkisi verdiğine dikkati çeken Guterres, soruşturmanın bu kapsamda yürütüleceğini söyledi.
Guterres, Rusya'nın Körfez için teklif ettiği güvenlik konseptine ilişkin de "Bu platformun oluşturulması için henüz gerekli koşullar oluşmadı... Bu platforma şimdilik çok fazla ilgi gösterilmedi çünkü Körfez'de şu an dramatik bir durum ile karşı karşıyayız. Gerginliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu fikrin kabul göreceğini zannetmiyorum.'' diye konuştu. 
ABD'nin, BM Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyetin vize taleplerine hala onay vermemesine ilişkin ise Guterres, ''Vize sorunun çözülmesi için misafir ülke ABD ile iletişime geçtik.'' dedi. 
"İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNDA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM HALA MÜMKÜN" 
Guterres, İsrail Filistin sorununda iki devletli çözümün hala mümkün olup olmadığına ilişkin soruya, ''İki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inanıyorum, bunu baltalamaya yönelik adımlar atılıyor ama iki devletli çözümün korunması gerektiğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi. 
Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulunan Guterres, uzun süredir ilerleme kaydedilememesinin BM Güvenlik Konseyi'nde ''sabırsızlığa ve rahatsızlığa'' neden olduğuna dikkati çekerek, taraflara bir an önce görüşmelere yeniden başlaması çağrısı yaptı. 
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 19.09.2019 11:02
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