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Guterres Libya için BM kararı istiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin'deki Libya Konferansı'nın ardından Libya konusunda şimdi de bir BM kararı gerektiğini söyledi.

Guterres Libya için BM kararı istiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin'deki Libya Konferansı'nın ardından Libya konusunda şimdi de bir BM kararı gerektiğini söyledi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:03
Guterres Libya için BM kararı istiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenmesini istediğini söyledi. "Çıkan sonuçların Güvenlik Konseyi ve atılacak diğer adımlarla onaylanmasının çok önemli olacağını düşünüyorum" diyen Guterres New York'ta yaptığı açıklamada, BM kararının hukuki bağlayıcılığı ve konferans kararlarının uygulanması için de ek bir baskı unsuru olması açısından fayda sağlayacağını söyledi. 

Almanya'nın başkenti Berlin'de Pazar günü düzenlenen Libya Konferensı'nda sağlanan anlaşmayı "büyük bir adım" olarak nitelendiren Guterres, ancak şimdi kararlaştırılan yol haritasının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Guterres, Libya'daki ateşkese şimdiye kadar büyük ölçüde uyulduğunu, sadece münferit ihlaller yaşandığını da sözlerine ekledi.

BM KARARI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

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BM Güvenlik Konseyi'nde de muhtemel bir karar tasarısıyla ilgili hazırlık yapılıyor. Konsey'in dönem başkanı Vietnam'ın BM nezdindeki büyükelçisi Dang Dinh Quy, Konsey'e üye 15 ülkenin oylanacak tasarıyla ilgili görüşmelere önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Berlin'de 16 ülke ve uluslararası organizasyonların katılımıyla düzenlenen Libya Konferansı'nda devam eden ateşkese ve BM'nin mevcut silah ambargosuna uyulmasını öngören bir yol haritası üzerinde anlaşılmıştı.

NATO'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Libya kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, Libya'ya silah ambargosunun güvence altına alınmasının şimdiye kadar olduğundan daha fazla önem taşıdığını söyledi. NATO'nuin AB'nin Sophia misyonuna katkı sağlayabileceğini belirten Stoltenberg, "Silah amborgosunun uygulanması için Avrupa Birliği'nden talep gelirse elimizden gelen desteği sağlayabiliriz" şeklinde konuştu. 

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazartesi günkü AB dışişleri bakanları toplantısından sonra AB'nin Sophia adlı deniz misyonunu Libya'ya yönelik silah ambargosunun gözetlenmesi amacıyla canlandırmayı düşündüklerini açıklamıştı. Sophia askeri misyonu, Akdeniz'deki insan kaçakçılarına karşı 2015 yılında oluşturulmuştu.

Son Güncelleme: 22.01.2020 14:04
Anahtar Kelimeler:
Libya Için BM KararıGuterres
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