Guterres, Körfez'deki gelişmelerden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli olduğu ve tarafları itidale çağırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran-ABD gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.

"BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli." diyen Dujarric, Guterres'in tüm tarafları maksimum itidale ve hali hazırdaki gerginliği daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdığını aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter, dünyanın, Körfez bölgesinde büyük bir çatışmanın bedelini ödeyemeyeceğini bir kez daha vurguluyor." ifadesini kullandı.

GERGİNLİĞİN ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde, "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren İran'a, "İran çok büyük bir hata yaptı" sözleriyle tepki göstermişti.Tahran ve Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginliğin son haftalarda yaşanan gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.



