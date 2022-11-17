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Guterres: “Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Sürdürülmesine İlişkin Uzlaşmayı Memnuniyetle Karşılıyorum“

Guterres: "karadeniz Tahıl Girişimi'nin Sürdürülmesine İlişkin Uzlaşmayı Memnuniyetle Karşılıyorum"

17 Kasım 2022 Perşembe 12:00
Guterres: “Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Sürdürülmesine İlişkin Uzlaşmayı Memnuniyetle Karşılıyorum“

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesine ilişkin uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin Ukrayna'dan güvenli şekilde ihracına olanak sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmeye yönelik tüm tarafların vardığı uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, varılan uzlaşının, çok taraflı çözümler bulunmasında sağduyulu diplomasinin önemini gösterdiğini belirtti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

-AB: “Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda von der Leyen, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin anlaşma için kutluyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, bu girişimin "AB Dayanışma Yolları" ile birlikte Rusya'nın sürdürdüğü savaşa rağmen küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de söz konusu girişimle Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildiğini, anlaşmanın yenilenmesinin tahıl ve gübrelere şiddetle ihtiyaç duyan dünya için iyi bir haber olduğunu kaydetti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi 19 Kasım'da sona erecekti.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 12:43
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