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Guterres: “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırıldı“

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün sonlanan ve beklentileri karşılamayan iklim zirvesine ilişkin, "COP25 sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı. Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres: “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırıldı“

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün sonlanan ve beklentileri karşılamayan iklim zirvesine ilişkin, "COP25 sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı. Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı." değerlendirmesinde bulundu.

16 Aralık 2019 Pazartesi 07:25
Guterres: “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırıldı“

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Madrid'deki "BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı"nın (COP25) hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına dikkati çekti.

Uluslararası toplumu iklim değişikliğin etkilerini azaltma, adaptasyon ve mücadele için gereken finansmanın sağlanmasında yeterince istekli olmamakla eleştiren Guterres, "Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı. Pes etmemeliyiz, vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Guterres, 2050'ye kadar bilimin söylediği sıfır karbon salınımı ve küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutma hedefine ulaşılması için bütün ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha kararlı şekilde çalışacağını vurguladı. 

"EN UZUN SÜREDE ÇIKARTILAN BİLDİRİ OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Madrid'in ev sahipliği yaptığı COP25'in iki gün uzatılan sonuç bildirisi, beklentilere karşılık vermeyen kararlarla açıklandı.

"Şili-Madrid Harekete Geçme Zamanı" başlığı altında kabul edilen sonuç bildirisi, iklim değişikliği zirvesinin 25 yıllık geçmişinde en uzun sürede çıkartılan bildiri olarak tarihe geçti. 

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İklim değişikliğiyle mücadelede ulusal çıkarları doğrultusunda farklı yaklaşımları olan ülkeler, küresel karbon emisyon miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş ayrılıklarını aşamadı.

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kıstas aldığı, 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinde yer alan, bu konuda ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak amacıyla piyasa mekanizması kurulması, Madrid'deki zirvede sonuca bağlanamadı.

COP25'in sonuç bildirisinde öne çıkan tek madde, karbon emisyonları miktarının dağılımının azaltılmasıyla ilgili ülkelerden 2020'de daha geniş kapsamlı taahhütler sunmasının istenmesi oldu.

Bildiride, Paris Anlaşması gereği 2020'da başlayacak eylem planlarıyla endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla, küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması hedefinin korunduğu belirtildi.

Çevre örgütleri, COP25'i "beklentilerin gerisinde kalan", "başarısız bir zirve" olarak değerlendirdi ve iklim değişikliğine karşı "uyarıları dikkate almadıkları ve harekete geçmedikleri için" politikacıları suçladı.

Normal şartlarda Şili'de düzenlenmesi gereken COP25, bu ülkede çıkan şiddet olaylarından dolayı güvenlik gerekçesiyle son anda Madrid'e alınmıştı.

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26), gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.


 

Son Güncelleme: 16.12.2019 11:41
Anahtar Kelimeler:
Guterresİklim Değişikliği
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