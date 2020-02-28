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Tufan Erhürman

Guterres: “İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli“

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi. 

Guterres: “İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli“

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi. 

28 Şubat 2020 Cuma 08:37
Guterres: “İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli“
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 BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi. 
"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti. 
Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti. 

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN ESED REJİMİ VE RUSYA'YA KINAMA
NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, iseEsed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.
NATO Sözcüsü OanaLungescu, AA muhabirine, Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.
Buna göre, Genel Sekreter Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istedi. 
Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. 

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Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yaptı.

ABD DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI İDLİB'DEKİ TÜRK ASKERLERİNE YÖNELİK SALDIRIYI KINADI
ABD Dışişleri Bakanlığı da İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.
İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sahadan gelen haberlerin farkında olduklarını ve daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."

AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORTÖRÜ SANCHEZ'DEN İDLİB AÇIKLAMASI:”ÜZGÜNÜM”
Diğer yandan Avrupa Parlamentosu (AP)  Türkiye Raportörü NachoSanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.
Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanchez, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu. 
 


 

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:38
Anahtar Kelimeler:
Guterres Idlib Ateşkes
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