banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK hala başkansız!
YÖDAK hala başkansız!
Memur devletinden bu kadar!
Memur devletinden bu kadar!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Aziz Nesin’e ithaf olunur
Aziz Nesin’e ithaf olunur
banner376

Guterres G-20 ülkelerine aşı konusunda acil çağrı yaptı

Guterres, "COVID-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile COVID-19 aşısı gitmedi" dedi.

18 Şubat 2021 Perşembe 09:00
Guterres G-20 ülkelerine aşı konusunda acil çağrı yaptı
banner337
banner351

BM Güvenlik Konseyinde COVID-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, virüsün "orman yangını" gibi yayılırsa sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkati çeken Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı COVAX'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

banner341
Guterres, COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını vurgulayarak, "COVID-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi" diye konuştu.

G20'ye küresel aşılama planı için acil durum görev gücü kurması çağrısı

Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum görev gücü kurması çağrısı yaptı.

Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme yaratabileceğini söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresCovaxAşı ProgramıBm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftada yüzde 50 azaldı
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftada yüzde 50 azaldı
AB, koronavirüsün türlerinin yayılmasına karşı önlem almaya çalışıyor
AB, koronavirüsün türlerinin yayılmasına karşı önlem almaya çalışıyor
AB, Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak
AB, Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak
Çin, AB'nin en büyük ticaret ortağı oldu
Çin, AB'nin en büyük ticaret ortağı oldu
Fransa Ulusal Meclisi 'Ayrılıkçı İslam ile Mücadele Yasası'nı onayladı
Fransa Ulusal Meclisi 'Ayrılıkçı İslam ile Mücadele Yasası'nı onayladı
Kosova bağımsızlığının 13. yıldönümünü kutluyor
Kosova bağımsızlığının 13. yıldönümünü kutluyor
Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti
Nobelli Bilim Adamı Bernard Lown 99 yaşında öldü
Nobelli Bilim Adamı Bernard Lown 99 yaşında öldü
New York Times: “Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye“
New York Times: “Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye“
İngiltere'de aşı sayesinde can kayıpları azalıyor
İngiltere'de aşı sayesinde can kayıpları azalıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim