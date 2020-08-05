banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
453.541
DOLAR
6.9499
STERLİN
9.1047
EURO
8.2075
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Şükran
Şükran
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
banner355

Guterres: "Dünya nesilsel bir felaketle karşı karşıya"

Guterres'ten kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:25
Guterres: "Dünya nesilsel bir felaketle karşı karşıya"
banner337
banner351

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 160'tan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını belirterek, dünyanın "nesilsel bir felaket" ile karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı. 
Guterres, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, Kovid-19 salgınının eğitim tarihindeki en büyük kesintiye neden olduğunu vurgulayarak, bu dönemde 160'dan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını söyledi. 
Dünya genelinde en az 40 milyon öğrencinin de okul öncesi eğitimden mahrum kaldığına işaret eden Antonio Guterres, "Dünya, sayısız insan potansiyelini boşa harcayabilecek, onlarca yılllık süreci baltalayabilecek ve eşitsizliği artabilecek bir nesilsel felaketle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu. 

banner341
Kovid-19 salgını öncesinde de 250 milyon çocuğun okula gidemediğini ve dünyanın halihazırda bir "eğitim krizi" yaşadığını belirten Guterres, "Dünya çocukları ve gençleri için belirleyici bir noktadayız. Şu anda hükümetlerin ve ortaklarımızın aldığı kararların, yüz milyonlarca genç insanın hayatı üzerinde uzun süreli etkisi olacak." görüşünü paylaştı. 
BM Genel Sekreteri Guterres, virüsün yerel çapta yayılmasını durduran bölgelerde okulların açılması ve öğrencilerin en güvenli şekilde okullarına dönmesi gerektiğini de kaydetti.
 

Son Güncelleme: 05.08.2020 09:33
Anahtar Kelimeler:
Okulların KapatılmasıKovid19Guterres
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı
ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias kasırgası 2 can aldı
ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias kasırgası 2 can aldı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı
Dünyadan Lübnan'a destek mesajları
Dünyadan Lübnan'a destek mesajları
Trump: "Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor"
Trump: "Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor"
Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri
Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri
Avrupa'dan Lübnan'a dayanışma ve destek mesajları
Avrupa'dan Lübnan'a dayanışma ve destek mesajları
Beyrut'taki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Beyrut'taki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Beyrut'ta büyük patlama
Beyrut'ta büyük patlama
Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı
Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim