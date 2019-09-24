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Guterres: "Doğa kızgın ve intikamını alıyor"

 BM İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine seslenen Guterres, doğanın öfkeli bir şekilde intikam aldığını söyledi. 

Guterres: "Doğa kızgın ve intikamını alıyor"

 BM İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine seslenen Guterres, doğanın öfkeli bir şekilde intikam aldığını söyledi. 

24 Eylül 2019 Salı 06:43
Guterres: "Doğa kızgın ve intikamını alıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Doğa kızgın ve doğayı kandırabileceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü doğa her zaman intikamını alır." dedi. 
BM İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine seslenen Guterres, doğanın öfkeli bir şekilde intikam aldığını söyledi. 
Son 5 yılın "en sıcak yıllar" olarak kayda geçtiğine dikkati çeken Guterres, "Isınan dünyamız artık 'yeter' çığlığı atıyor. Acilen yaşam biçimimizi değiştirmezsek, yaşamlarımızı tehlikeye atacağız." uyarısında bulundu. 
Deniz ve okyanus seviyelerinin yükseldiğine, buzulların eridiğine, kuraklığın yayıldığına ve ormanların yandığına vurgu yapan Guterres, çöllerin genişlediğini ve suya erişimin giderek zorlaştığını söyledi. 

 "KRİZE BİZ NEDEN OLDUK, ÇÖZÜMÜ DE BİZ ÜRETMELİYİZ"

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Guterres, "Doğa kızgın ve doğayı kandırabileceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü doğa her zaman intikamını alır." ifadesini kullandı.
Doğayla müzakere yapılamayacağının altını çizen Guterres, "Benim neslim gezegeni koruma sorumluluğunu yerine getiremedi, bunun değişmesi gerek. İklim krizine karşı mücadeleyi kaybediyoruz ama kazanmak da mümkün. Bu krize biz neden olduk ve çözümü de yine biz üretmeliyiz." diye konuştu.
BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar, küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

 

Son Güncelleme: 24.09.2019 10:08
Anahtar Kelimeler:
Bm Iklim ZirvesiAntonio Guterres
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