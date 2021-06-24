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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Guterres: “Aşılar bu krizden çıkışımızın tek yoludur. Aşılara herkes erişebilmeli”

24 Haziran 2021 Perşembe 15:00
Guterres: “Aşılar bu krizden çıkışımızın tek yoludur. Aşılara herkes erişebilmeli”
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“DÜNYANIN YÜZDE 75'İNİ AŞILAMAK İSTİYORSAK 11 MİLYAR DOZA İHTİYACIMIZ VAR. KÜRESEL AŞILAMA ÇABALARININ ARTIRMALIYIZ”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eşitsizliğin arttığını, herkesin aşıya erişiminin sağlanması, özellikle az gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin ve dünya genelinde mültecilerin desteklenmesi için çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

Guterres, Brüksel'de toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna hitap etti. BM bütçesine en büyük katkıyı verdiği gerekçesiyle AB ülkelerine teşekkür eden Guterres, AB'nin insani yardımlarını artırdığını, bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) başlattığı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) AB'nin katkısından övgüyle bahseden Guterres, bazı ülkelerin salgında aşılar sayesinde "tünelin sonundaki ışığı" gördüğünü, bazılarının ise hala aşıya erişiminin bulunmadığını hatırlattı.

Aşıya erişimde eşitliğe vurgu yapan Guterres, şunları dile getirdi:

"Aşılar bu krizden çıkışımızın tek yoludur. Aşılar kamu malı olarak değerlendirilmeli, aşılara herkes erişebilmeli ve uygun maliyetli olmalıdır. Aşı eşitsizliği günümüzde sadece en büyük ahlaki sınavımız değil aynı zamanda etkinlik meselesidir. Virüsler değişime uğrarken herkes aşılanmadan kimse güvende değildir. Maalesef dünya bu yönde ilerlemiyor. Bölünmüş bir dünya ve gelişim için kaybedilmiş onlarca yıllık bir görüntüyle karşı karşıyayız. Afrika kıtası 225 milyon ilave doz elde etmedikçe Afrika ülkelerinin yüzde 90'ı bu yılın sonuna kadarki yüzde 10 aşılama hedefine ulaşamayacak. Eğer dünyanın yüzde 75'ini aşılamak istiyorsak 11 milyar doza ihtiyacımız var. Küresel aşılama çabalarının artırmalıyız."

SERVET VERGİSİ TEKLİFİ

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Guterres, özellikle gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğine de dikkati çekerken salgın döneminde zengin kişilerin de daha da zenginleştiğini vurguladı.

Bu durumun eşitsizlikleri daha artıracağı uyarısında bulunan Guterres, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiğini, dünya nüfusunun yarısının sağlık hizmetlerine ulaşamadığını aktardı.

Sadece geçen yıl dünyanın en varlıklı kişilerinin servetinin milyarlarca dolar arttığına işaret eden Guterres, "Bu nedenle bir servet vergisi önerdim. Bu sayede salgından fayda elde eden dünyanın en zengin kişileri dünya ekonomilerini kurtarmaya yardımcı olabilir." diye konuştu.

Guterres, ayrıca borçlu ülkelerin borçlarının ötelenmesi veya hafifletilmesi gibi uygulamalar için bir sistem kurulabileceğini söyledi ve Avrupa ülkelerinden bu konuda destek istedi.

SIĞINMACILARA VE EV SAHİBİ ÜLKELERE DESTEK ÇAĞRISI

Guterres, Kovid-19 salgın döneminde bazı devletlerin salgını bahane ederek temel özgürlükleri kısıtladığı değerlendirmesinde bulundu. AB'ye insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunmasındaki çabaları için teşekkür eden Guterres, şunları söyledi:

"Ancak aynı zamanda AB sınırları içindeki yardıma muhtaç kişileri de korumalıyız. Mültecilerin ve sığınmacıların hakları nereden geldiklerine bakılmaksızın uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Ben de bir Avrupalı ve eski bir hükümet başkanı olarak mültecilerin tehdit değil, kıtamıza değerli bir katkı olduğunu biliyorum."

Guterres, mülteciler için uluslararası koruma rejiminin devamını sağlamanın önemini vurgulayarak, "Aynı zamanda mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle dayanışmamızı ve desteğimizi artırmalıyız. Ayrıca, düzenli ve güvenli göç yollarını desteklemek için kaynak veya transit ülkelerle uluslararası iş birliği içinde olmalıyız." dedi.

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Son Güncelleme: 24.06.2021 15:18
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