Guterres AA'ya konuştu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu toplantıyla taraflar arasında kalıcı bir çözümü müzakere etmek için ortak bir zemin olup olmadığının belirleneceğini söyledi.

AA muhabirinin, Genel Sekreter'in toplantı öncesi taraflara bir mesajı olup olmadığı sorusuna ise Dujarric, "Tarafların bu gayri resmi toplantıya yaratıcılıkla gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk ve Rum tarafları, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayri resmi Kıbrıs toplantısında bir araya gelecek.