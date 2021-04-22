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Guterres AA'ya konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmelerine taraflarının "yaratıcı" fikirlerle gelmesini bekliyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 09:15
Guterres AA'ya konuştu
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu toplantıyla taraflar arasında kalıcı bir çözümü müzakere etmek için ortak bir zemin olup olmadığının belirleneceğini söyledi.

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AA muhabirinin, Genel Sekreter'in toplantı öncesi taraflara bir mesajı olup olmadığı sorusuna ise Dujarric, "Tarafların bu gayri resmi toplantıya yaratıcılıkla gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk ve Rum tarafları, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayri resmi Kıbrıs toplantısında bir araya gelecek.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 12:31
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