Gürcistan'da Hindistan varyantına rastlandı

Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezinden yapılan açıklamada, ülkeye yurt dışından gelen 5 kişide koronavirüsün Hindistan varyantının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu 5 kişiden 3'ünün ülkeden ayrıldığı, 2'sinin ise izole edildiği kaydedildi.

Bugüne kadar 340 bin 838 vakanın tespit edildiği Gürcistan'da 323 bin 409 kişi sağlığına kavuştu, 4 bin 699 hasta hayatını kaybetti.

Son 24 saatte ise ülkede 508 kişide virüse rastlandı. Ülkede 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.