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Gürcistan'da 11 Ekim "ulusal yas" günü ilan edildi

Gürcistan'ın Batum kentinde dün 7 katlı binanın çökmesi sonucunda 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 11 Ekim "ulusal yas" günü ilan edildi.

10 Ekim 2021 Pazar 08:20
Gürcistan'da 11 Ekim "ulusal yas" günü ilan edildi

Gürcistan Batum'da 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2'si çocuk, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Gece yarısı kurtarılan yaralı bir kadın ise kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Batum'da yaşanan trajedi nedeniyle 11 Ekim'i "ulusal yas" günü ilan ettiklerini açıkladı.

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Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 2'si çocuk toplam 4 kişi kurtarılmıştı. Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi olay yerinde çalışıyor.

Üç kişi gözaltına alındı

Çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri'nin kontrolünde sürüyor. Gomelauri, olay yerinde yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çöken binanın birinci kattaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçi, yasa dışı ev yenileme çalışmaları başlattığı için gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
GürcistanUlusal Yas
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