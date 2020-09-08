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Güney Kore Kovid-19 Tedavisinde Kullanılacak Antikor İlaçlarının Seri Üretimine Geçmeyi Planlıyor

Ankara, 8 Eylül 20 : Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının bu ay içinde seri üretimine geçmeye hazırlanıyor. 

08 Eylül 2020 Salı 19:11
Güney Kore Kovid-19 Tedavisinde Kullanılacak Antikor İlaçlarının Seri Üretimine Geçmeyi Planlıyor
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Ankara, 8 Eylül 20 : Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının bu ay içinde seri üretimine geçmeye hazırlanıyor. 
Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Kwon Jun-wook, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının antikor tedavisiyle ilgili ilaçların klinik testlerinin değerlendirdiğini, eylül ayında bu tedavide kullanılacak ilaçların seri üretiminin başlamasının planladığını kaydetti.
Toplam vaka sayısının 21 bin 432'ye yükseldiği Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 16 bin 636 kişi iyileşti.

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Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 341'e yükseldi.
(AA/ÖZ/HA)
 

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