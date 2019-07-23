Güney Kore\'den Rus Uçağına Uyarı Ateşi

Ankara, 23 Temmuz 19 : Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurdu.
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından, 3 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği bildirildi.
Açıklamada Çin ve Rusya'nın ihlalleriyle ilgili resmi şikâyette bulunulacağı vurgulandı.
Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait uçakların hava savunma tespit bölgesine kasten girip girmediklerinin henüz netleşmediğini ifade etti.
(AA/RU/ŞEB)