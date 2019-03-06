Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103583
ALTIN
224.457
DOLAR
5.4204
STERLİN
7.1276
EURO
6.1282
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
İçki hırsızları yakalandı
İÇKİ HIRSIZLARI YAKALANDI
Taşkıran'ın icraatları ortaya çıkıyor
TAŞKIRAN'IN İCRAATLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı
MAĞUSA’DA BU DA OLDU!
banner282

Güney Kore\'den Hava Kirliliğiyle Mücadele Talimatı

Ankara, 6 Mart 19 : Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkede rekor seviyelere ulaşan hava kirliliğiyle mücadelede Çin ile ortak çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Güney Kore\'den Hava Kirliliğiyle Mücadele Talimatı

Ankara, 6 Mart 19 : Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkede rekor seviyelere ulaşan hava kirliliğiyle mücadelede Çin ile ortak çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Güney Kore\'den Hava Kirliliğiyle Mücadele Talimatı

Ankara, 6 Mart 19 : Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkede rekor seviyelere ulaşan hava kirliliğiyle mücadelede Çin ile ortak çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom'a dayandırdığı haberine göre, Moon, hükümete, havadaki ince toz parçacıklarını azaltıcı önlemler ve parçacık kirliliği ile mücadelede Çin ile istişarede bulunulmasını söyledi.

Çin ile ortak yapay yağmur oluşturma olasılığının araştırılmasını isteyen Moon, "Çin, tozumuzun, ülkenin Şangay bölgesine uçtuğunu ileri sürüyor. Bu nedenle Sarıdeniz üzerinde yapay yağmur oluşturulması Çin tarafına da yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Sözcü Kim, Moon'un ayrıca ülkenin, fosil yakıt kullanılan eski enerji santrallerinin kalıcı olarak kapatılmasını içerecek şekilde, ince tozun azaltılması için kendi tedbirlerini alma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Kim, Moon'un, "İnce tozu azaltmak için gerekirse ilave bütçe oluşturarak tüm kaynaklarımızı kullanın." talimatı verdiğini aktardı.

GÜNEY KORE'DE HAVA KİRLİLİĞİ ALARMI

Güney Kore Çevre Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM2.5 değeri, başkent Seul'de 134 seviyesine çıkmıştı.

Bu değer Incheon'da 133, Gyeonggi'de 127, Chungnam şehrinde ise 108 olarak ölçülmüştü.

Ülkede hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Seul bölgesinde kayıtlı toplam ağırlığı 2,5 ton ve üzeri dizel araçların kullanımına sınırlama getirildi. 

İnce toz parçacıklarından kaynaklı hava kirliliğinin bugün de etkisini sürdüreceği açıklanmıştı.

Güney Kore makamları, PM2.5 değeri 35 seviyesinin üstündeki hava kalitesini "kötü", 75'in üzerini ise "çok kötü" olarak sınıflandırıyor.

(AA/RU/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim