banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Güney Kore\'de Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 433\'e Çıktı

Seul, 22 Şubat 20 : Güney Kore\'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433\'e çıktığı bildirildi.

Güney Kore\'de Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 433\'e Çıktı

Seul, 22 Şubat 20 : Güney Kore\'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433\'e çıktığı bildirildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Güney Kore\'de Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 433\'e Çıktı
banner337

Seul, 22 Şubat 20 : Güney Kore'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433'e çıktığı bildirildi.

Yonhap'ın Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi.

banner317
Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.

Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Daegu sakinlerinin evlerinden çıkmamaları istenirken, Cheongdo, "özel idare bölgesi" ilan edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer son olarak vaka sayısını 346 olarak açıklamıştı.

(AA/AK/YIL)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ta Sadr'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı
Irak'ta Sadr'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı
Çin’de Ortaya Çıkan Yeni Koronavirüsün Kuluçka Süresi 27 Güne Ulaşabilir
Çin’de Ortaya Çıkan Yeni Koronavirüsün Kuluçka Süresi 27 Güne Ulaşabilir
İran'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5'e Çıktı
İran'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5'e Çıktı
Efsane boksör Muhammed Ali’nin terzisi Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf 62 yıllık mesleğini bırakıyor
Efsane boksör Muhammed Ali’nin terzisi Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf 62 yıllık mesleğini bırakıyor
Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 77 bini aştı
Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 77 bini aştı
Afganistan'da Son 5 Yılda 4 Milyon Kişi Evlerinden Oldu
Afganistan'da Son 5 Yılda 4 Milyon Kişi Evlerinden Oldu
Abd'li Uzmanlardan Batıya
Abd'li Uzmanlardan Batıya "idlib'deki İnsani Krize Acil Müdahale" Çağrısı
Abd'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi
Abd'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
Ab Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı
Ab Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim